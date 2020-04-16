Жителі Прикарпаття виготовляють Великодні паски за стародавніми рецептами [ Редактировать ]
Християни східного обряду відзначають Чистий четвер. Цей день в народі вже давно обріс багатьма обрядами, прикметами та традиціями. Зокрема, саме сьогодні багато господинь беруться за приготування головної великодньої страви - паски. Як це роблять в гуцульському селі Космач?
У цьому ще моя мама пекла паску. Це дерев'яне корито видовбане з берези - колись же не було мисок, так як зараз є. І в кориті дуже зручно місити, бо не болять руки.
Пані Ольга обережно знімає з печі рідке місиво - так звану "розчину" - закваску майбутньої паски. Готувати її жінка завжди береться вдосвіта. Змішує цукор, дріжджі, молоко, трохи борошна - і відставляє на кілька годин.
Ольга Кравчук, жителька села Космач:
"Розчина", коди її зразу замісиш, ставиш на піч на тепленьке, і вона собі підходить, підходить. Ага, підійшла - і тоді починає легенько осідати. Значить вже готова, то вже треба її замішувати.
До готової "розчини" господиня виливає збиті з сіллю і ваніліном жовтки та розтоплене масло. Усі складники кладе "на око". Каже: за роки вже інтуїтивно відчуває скільки і чого треба.
Треба це все добре збити.
Борошно для замісу теж має бути трішки теплим, каже ґаздиня. Та найголовніше - вгадати, скільки його додати. Бо якщо забагато - паска трісне, а замало - тісто не підніметься.
Підсип мені трохи муки.
Далі тісто ставить знову на піч "підійти". За кілька годин перевіряє, чи готове до випікання: тисне на нього пальцем, якщо ямка залишається - то вже час викладати у форми.
Отак, треба пасці дуже годити. Форми треба щоб були добре змащені. А я печу у каструлі, бо вони такі файні, високі - не вилазять зверху.
Чоловік завжди допомагає дружині: виліплює фігурки, щоб прикрашати паски. Потім усе це ставлять у піч. Година - і паска готова.
Ольга, жителька села Космач:
На кожній пасці обов'язково повинен бути хрест. Це символізує коли Христос Воскрес - в той день у кожного тріснув хліб на хрест.
По тому, які вдалися паски, гуцули вгадують, яким буде рік. У Ольги Федорівни вони цього року вийшли просто чудові!
А тим, хто не вміє чи не має часу пекти, завжди можуть паску купити. Навіть попри карантин, їх у магазинах достатньо на будь-який смак і ціну. Ось ця мені обійшлася майже у сотню гривень.
по теме
На Дніпропетровщині запровадили комендантську годину
Карантинний режим на свята посилюють на Дніпропетровщині - якими будуть обмеження і чи надовго?
МОЗ закликає українців пересидіти вдома Великодні свята
Долучитися до церковних служб українці зможуть по телевізору та онлайн
Чистый четверг: что обязательно нужно сделать
16 апреля в Украине будут праздновать Чистый четверг
Володимир Зеленський закликав українців залишатися вдома на Великдень
Президент Володимир Зеленський наголосив, що розслаблятися зарано і небезпечно
Вербное воскресенье-2020: поздравления в стихах, картинках и прозе
В этом году православные христиане празднуют Вербное воскресенье 12 апреля