Літня відпустка вдома. Цьогоріч, найімовірніше, багатьом доведеться відпочивати у своїй країні. Бо коли держави відкриють кордони та пустять подорожувальників, поки що ніхто не знає. Приміром, Італія заявила, що раніше осені - дверей для іноземців не відчинить. А Чехія планує це зробити за рік. Більше про туманні туристичні перспективи - Олена Абрамович.

Мешканці Венеції, які у минулі роки організовували протести через натовпи іноземців та навалу величезних круїзних лайнерів, зможуть тепер відчути, що таке літо без туристів. Моторні човни більше не каламутитимуть воду в каналах, а лайнери не закриватимуть краєвиди.

До вересня італійська влада відновлювати туризм не збирається. В країні досі суворий карантин. Лише від травня італійцям дозволять виходити з дому на короткі пробіжки. Пізніше, залежно від ситуації, планують дати зелене світло торгівлі та ресторанам. Кав'ярні та кафе уже взялися за адаптацію приміщень до санітарних вимог.

Крістіано Секві, власник ресторану:

Постанова ще не вийшла, але ми намагаємось передбачити ситуацію з особливою увагою до безпеки наших клієнтів. Так, тут раніше уміщалося 100 клієнтів, відтепер буде лише 45 місць. Ми розставили столики на безпечну відстань один від одного.

Далі черга за італійськими дизайнерськими бюро. Там уже розробили і навіть отримали замовлення на виготовлення перегородок із органічного скла - плексигласу, що мають розмежовувати компанію гостей за одним столом. З того ж матеріалу розробили обладнання і для власників пляжів. Такі ось бокси відділятимуть лежаки. Проте доступ до італійських пляжів матимуть лише мешканці країни.

Втрати туристичного сектору можуть досягти 10 мільярдів євро, повідомили в уряді країни. І пообіцяли підтримку - щонайменше, влада спробує скасувати для підприємств поточні витрати, такі як плата за оренду.

Жан-Батист Лемуан, заступник міністра закордонних справ Франції:

Останні цифри, які я отримав щодо прогнозованих втрат для парків розваг, це 800 тисяч євро за перше півріччя. І це стосується лише великих гравців ринку, а ще ж є дрібні та середні підприємства, готелі, ресторани, сімейні бізнеси, збудовані поколіннями. Ми не можемо дозволити, щоб вони збанкрутували і мусимо їх підтримати.

Водночас, попри перші обережні прогнози щодо послаблення карантину, про ресторани французька влада поки що взагалі не згадує. А про готовність приймати іноземних туристів - і поготів.

Обмежаться внутрішнім туризмом, найімовірніше, більшість європейських країн. Чітких інструкцій щодо цього питання ще немає, проте цілком зрозуміло - ця сфера - остання в переліку пріоритетів. Та й у Європарламенті уже давно попередили усіх працівників - цього літа ніяких відпусток за межами країни проживання не планувати.