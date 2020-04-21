Лікарні забиті хворими, медперсоналу не вистачає: коронавірус крокує Україною [ Редактировать ]
Спалах хвороби і під Києвом. У гуртожитку містечка Вишневе одразу 37 випадків, шестеро з них діти. Двоє людей померли. Складна ситуація і в містечку Подольськ на Одещині, туди вводять Нацгвардію! Там через спалах закривають на карантин лікарню. Уже зачинена Почаївська Лавра - на Тернопільщині. На Прикарпатті лікарні забиті хворими на COVID-19. Про найпроблемніші регіони - далі.
Буковина - від початку епідемії не здає позицій. Тут ситуація найскладніша. Містечко Старожинець. Напередодні в тутешній лікарні закінчилися апарати штучної вентиляції легень та оксигенаторів. Сьогодні два апарати звільнилися. Бо померли двоє пацієнтів. Двоє молодих хлопців, рідних братів.
Олександр Войцеховський, головний лікар Сторожинецької центральної районної лікарні:
Перебіг пневмонії був миттєвий. Буквально, хлопчик 2000 року помер за добу. А інший, будучи на кисневій дотації так само не зміг цю недугу перенести.
Дмитро Балінов, голова Сторожинецької райдержадміністрації:
Люди чомусь сидять вдома. Лікуються. Вони досиджують до крайнього і потім привозить швидка в лікарню і спасають. А воно вже не спасається так.
До вільних апаратів ШВЛ підключать нових важкохворих. Чергову партію оксигенаторів - очікують до кінця тижня. Сторожинецька райлікарня працює в посиленому режимі. Приймають хворих в усіх корпусах. Через це терапію та дитяче відділення перенесли до гімназії.
Олександр Войцеховський, головний лікар Сторожинецької центральної районної лікарні:
Ми вичерпали всі свої резерви по ШВЛ і по кисневим оксигенаторам. Подекуди, використовуємо їх і на двох хворих. На сьогоднішній день в нас розвернуто 77 ліжок інфекційних.
Крім того, зі Сторожинця інфікованих доправлятимуть до іншого райцентру - у Вижницю. За останню добу на Буковині - плюс вісімдесят два пацієнти. Найменшому два роки.
Сергій Осачук, голова Чернівецької облдержадміністрації:
Наразі 43 буковинці перебувають в реанімаційних відділеннях лікарень і лише 6 підключені до апаратів ШВЛ. Але це ситуація, яка може змінитися щодоби.
Щодоби змінюється ситуація і на Прикарпатті. Кількість хворих там стрімко зростає - їх вже півтисячі. І майже сотня з них медики. Всі лікарні в Івано-Франківську переповнені. Критично не вистачає і ліжко-місць, і персоналу!
Марія Бойко, начальник управління охорони здоров'я Івано-франківської міської ради:
В п'ятницю ми попросили департамент охорони здоров'я призупинити госпіталізацію в наші заклади бо вони реально вже були переповнені. Бо реально велика кількість лікарів і медичних сестер є хвора.
А на Тернопільщині новий осередок поширення COVID. Це Почаїв. Місто вже закрили на в'їзд та виїзд. Рухатися може лише спецтранспорт за перепустками. За останню добу там додалося 13 хворих. Підтверджений коронавірус у священників Почаївської Лаври. Тож храм на два тижні на карантині.
В'ячеслав Онишкевич, перший заступник Кременецької РДА:
Контрольно-пропускні пункти, які існують на території міста Почаїв, посилюються військовослужбовцями Кременецького військового комісаріату.
Стрімке зростання кількості хворих у цих трьох областях експерти пов'язують з відвідуванням церковних богослужінь на Вербну неділю та Великдень.
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