Крім заборонених мінометів, російські найманці також застосовували бронетехніку та зенітні установки. Нагадаю, артилерійські системи мають бути відведені від лінії зіткнення. На позиціях армійців на західних околицях Донецька побував наш кореспондент Ігор Левенок.

Мар'їнка - десятитисячне містечко, яке межує із окупованим Донецьком. Лінія фронту тут пролягає по вулицях, городах, ба навіть, людських подвір'ях. Основну частину цього райцентру контролюють українські солдати. Окупанти закріпилися на околицях. Хащі, покинуті споруди, лісосмуги - місця де найчастіше ховаються "очі" супротивника.

Віктор, військовослужбовець збройних сил України:

Ви знаєте вони сюди ще 2015 року сюди завозять учеників і не тільки снайперів. Вони тут полігон зробили ще з чотирнадцятого року у нас на Україні.

Час від часу тишу розривають поодинокі постріли. Це найбільша небезпека у тутешній місцині. Триває війна снайперів. І тут ворог не цурається. Використовує ганебні методи. Подекуди, прикривається мирним населенням, кажуть наші бійці.

Тарас, військовослужбовець збройних сил України:

Це було. Це була жінка, а спереду від неї стояла дитина сама і ззаду в домі працював снайпер, получається під прикриттям дитини. Це реально, правда було так.

"Вчора відпрацьовували трішки. Вони окопуються і причому говорять, що сили до них підійшли такі значні".

Армійці запевняють жодна атака для ворога не минає безкарно. На любителів сафарі серед військових є свої мисливці. Супротивник зазнає втрат, але до миру не прагне.

"В нас тоже все добре працює повірте. В нас все ще й набагато поярчє працює ніж у них. Армія не стоїть на місці, вона розвивається".

Хлопці слідкують за новинами з мирної України. Там лютує коронавірус. Тож, усіх небайдужих патріотів України запрошують до себе в обсервацію. Тут нудьгувати ніколи.

Євген, військовослужбовець збройних сил України: