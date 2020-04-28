Російські окупанти активно застосовують важке озброєння на сході країни. Сьогодні били зі 120-их мінометів по оборонцях Кримського. Минулося без втрат.

Минулої доби зафіксовано 9 обстрілів, також переважно з важких мінометів. Двох бійців було поранено. Вогнем у відповідь армійці знищили двох найманців, трьох поранили.