Небезпечного українського злочинця затримав Інтерпол у іспанській Барселоні. У Нацполіції кажуть, його ім'я - Олександр Золотухін. Його розшукують за злочини, скоєні в Україні.

У затриманого вилучили пневматичний пістолет. Чоловіка звинувачують у насильстві, викраденні людей та збройних пограбуваннях. Справу Золотухіна передадуть у Національну судову палату Іспанії, яка займатиметься екстрадицією.