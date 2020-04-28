У Барселоні затримали небезпечного українського бандита [ Редактировать ]
Небезпечного українського злочинця затримав Інтерпол у іспанській Барселоні. У Нацполіції кажуть, його ім'я - Олександр Золотухін. Його розшукують за злочини, скоєні в Україні.
У затриманого вилучили пневматичний пістолет. Чоловіка звинувачують у насильстві, викраденні людей та збройних пограбуваннях. Справу Золотухіна передадуть у Національну судову палату Іспанії, яка займатиметься екстрадицією.
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