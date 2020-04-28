В Амстердамі відзначили день народження короля [ Редактировать ]
Нехай живе король! В Амстердамі музиканти грали на вулицях - з нагоди дня народження монарха. Члени королівського оркестру виконали державний гімн. Публіка ж аплодувала з балконів.
День народження короля - національне свято Нідерландів. Традиційно його відзначають вуличними вечірками. Та до першого вересня усі масові заходи скасовані. Святкувати вдома й не втрачати бадьорості - співгромадян закликав сам іменинник.
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