Закупки по борьбе с коронвирусом "переложили" на Минздрав [ Редактировать ]
Руководство Минздрава в дальнейшем будет курировать вопрос доставки средств и оборудования, необходимых для преодоления пандемии коронавируса COVID-19, который ранее находился под контролем Офиса президента. Об этом сообщается на сайте главы государства.
"Вы должны обеспечить поставки масок, респираторов, защитных костюмов, аппаратов искусственной вентиляции легких и всего необходимого так, чтобы больницы, пациенты и здоровые люди имели достаточно всего и могли выздороветь и защититься от COVID-19", - сказал президент Владимир Зеленский министру здравоохранения Максиму Степанову в ходе совещания.
Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко сообщил, что следующий самолет с необходимыми средствами вскоре прибудет в Украину.
В ближайшее время прилетает самолет, логистикой которого последний раз занимается Офис президента. Там будут 400 тысяч защитных масок, защитные средства для глаз. В дальнейшем привозом всего, что нужно, занимается МОЗ.
В свою очередь Степанов рассказал, что его ведомство уже закупило более 70 тысяч костюмов биозащиты на средства из резервного фонда. В дальнейшем Минздрав будет использовать средства из стабилизационного фонда, созданного специально для преодоления эпидемии.
Также мэр города рассказал о том, как будут ослаблять карантин в Киеве и, что откроют в первую очередь.
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