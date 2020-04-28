У світі від COVID-19 одужали понад 900 тисяч людей - учетверо більше, ніж загинули. Пандемія однозначно йде на спад. Чимало країн вже виходять з ізоляції, щоправда, обережно. Які саме - дивіться далі.

Британія завмерла. Хвилиною мовчання вшановують медиків, які померли від коронавірусу. Таких більше сотні. Їхнім родинам уряд пообіцяв компенсації - по 60 тисяч фунтів. Загалом у Сполученому Королівстві знижується і кількість нових заражень, і смертність. Напередодні МОЗ звітувало: за останню добу зафіксували найменше за місяць число летальних випадків - 360. Та ці показники ще можуть оновитися. Із запізненням надходить інформація з регіонів. А через нові дані з будинків для літніх людей - кількість смертей за весь минулий тиждень підскочила на половину.

Австрія ж - робить перші кроки з карантину. З 1 травня скасовуються обмеження на вихід із дому. Дозволять зібрання до 10 осіб - щоправда, на відстані метр один від одного. Тоді ж відчиняться всі крамниці. Дрібні магазини вже працюють. Ще за два тижні відновлять роботу бари й ресторани, з кінця травня - готелі. Усе з дотриманням дистанції і масочного режиму. З початку наступного місяця до Австрії почнуть прибувати потяги з Румунії. Уряди держав домовилися про спецрейси. Поїздами доставлятимуть румунів, які працюватимуть в австрійських будинках для літніх людей.

Повітряний простір планує відкривати Литва. Відновлять лише деякі рейси. У пріоритеті - Німеччина та Польща. З країнами, де немає карантину й багато інфікованих, сполучення поновлювати не будуть. Орієнтовна дата - 15 травня.

Тоді ж може запустити регулярні комерційні рейси і Молдова. Рішення уряду ще немає. Та за словами чиновників, кабмін не має наміру продовжувати надзвичайний стан. Від учора в Молдові вже можна гуляти в парках, запрацювали магазини. Під замком залишаються базари і торговельні центри.

Поступово відчиняє кордони і Туреччина. Відтепер водіям фур не треба дотримуватися двотижневої ізоляції після перетину кордону, якщо не мають симптомів COVID-19. Туристичний сезон в країні планують починати вже наприкінці травня. Однак не для іноземців, мова про внутрішній туризм. Та ще й в обмеженому режимі - скоротять наповнення екскурсійних груп, лежаків на пляжах теж поменшає. В готелях заборонять шведський стіл. Усе щоб уникати скупчень людей. Іноземців країна готується зустрічати не раніше серпня.

Австралійські пляжі вже приймають відпочивальників. Жителі Сіднея знову взялися за дошки для серфінгу. Влада міста подекуди дозволила доступ до океану - лише з сьомої ранку до п'ятої вечора. Охорона рахує відвідувачів, стежить, щоб не було натовпів. Сидіти на піску не можна. А новозеландці святкують перші послаблення карантину бургерами і кавою. Після місяця заборони запрацювали кафе й ресторани, продають їжу на виніс. 400 тисяч людей - повернулися на роботу. Та чимало крамниць, бари й перукарні - поки що зачинені.