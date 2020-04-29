Один український військовий загинув на Сході країни

Один український військовий загинув на Сході країни. Російські найманці 17 разів обстрілювали українських захисників. Зокрема застосували артилерійські системи 152-их та 122-их калібрів та 120-ті і 82-гі міномети.

Крім того, ворог із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї двічі обстріляв ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське. І вже від опівночі на фронті неспокійно.

Окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Під ворожий вогонь потрапили оборонці Верхньоторецького та Новотошківського.