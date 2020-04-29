Дональд Трамп хоче перевіряти на коронавірус усі літаки, що прибувають до США [ Редактировать ]
В Білому домі хочуть запровадити обов'язкове тестування на COVID-19 у літаках, що прямують до США. Переговори щодо цього наразі тривають із різними авіакомпаніями - заявив Дональд Трамп.
Насамперед ідеться про авіарейси з Центральної та Південної Америки - куди через бізнес і досі подорожує чимало американських підприємців.
Також обговорюють запровадження інших заходів, зокрема, обов'язкове носіння масок на борту літаків. Нагадаю, у США коронавірусом заразилися вже понад мільйон людей - найбільше у світі.
по теме
У Білому домі хочуть перевіряти на COVID-19 пасажирів літаків
В Білому домі хочуть запровадити обов'язкове тестування на COVID-19 у літаках, що прямують до США. Переговори щодо цього наразі тривають із різними авіакомпаніями - заявив Дональд Трамп
Дональду Трампу пояснили, як гине коронавірус
Американський президент Дональд Трамп у боротьбі з коронавірусом сподівається на сонце. Під час дискусії з медиками, Трампу сказали, що під впливом сонячного світла вірус і справді гине швидше.
Країни світу збільшують підтримку ВООЗ попри бойкот Трампа
Всесвітню організацію охорони здоров'я чекає масштабна перевірка. Незалежні експерти та країни-члени з'ясовуватимуть чи адекватно спрацювала ВООЗ на початку епідемії. Позаплановий аудит спровокував американський президент
ООН, Китай та Євросоюз засудили Трампа за відмову фінансувати ВООЗ
У Сполучених Штатах зафіксували найбільшу кількість загиблих від коронавірусу за добу понад дві тисячі людей. Тож загалом у США вже 26 тисяч смертей
Дональд Трамп назвав ВООЗ винуватицею пандемії коронавірусу
У Сполучених Штатах зафіксували найбільшу кількість загиблих від коронавірусу за добу - понад дві тисячі людей. Тож загалом у США вже 26 тисяч смертей