В Білому домі хочуть запровадити обов'язкове тестування на COVID-19 у літаках, що прямують до США. Переговори щодо цього наразі тривають із різними авіакомпаніями - заявив Дональд Трамп.

Насамперед ідеться про авіарейси з Центральної та Південної Америки - куди через бізнес і досі подорожує чимало американських підприємців.

Також обговорюють запровадження інших заходів, зокрема, обов'язкове носіння масок на борту літаків. Нагадаю, у США коронавірусом заразилися вже понад мільйон людей - найбільше у світі.