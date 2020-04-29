Підтримка ветеранів: "Опозиційна платформа - За життя" закликала парламент прийняти постанову про святкування 75-річниці перемоги [ Редактировать ]
Хто потребує зараз особливого соціального захисту, так це ветерани. Народні депутати від "Опозиційної платформи - за життя" закликали парламент прийняти постанову про святкування 75-річниці перемоги.
У документі йдеться про збільшення фінансової підтримки учасників війни та проведення урочистих заходів. Лист із зверненням вже направили на ім'я голови Верховної Ради.
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