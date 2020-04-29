Хто потребує зараз особливого соціального захисту, так це ветерани. Народні депутати від "Опозиційної платформи - за життя" закликали парламент прийняти постанову про святкування 75-річниці перемоги.

У документі йдеться про збільшення фінансової підтримки учасників війни та проведення урочистих заходів. Лист із зверненням вже направили на ім'я голови Верховної Ради.