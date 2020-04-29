Під загрозою - українські медики. На COVID-19 захворіли майже 2 тисячі лікарів - понад 20 відсотків від загальної кількості інфікованих в Україні. Це один із найвищих показників в Європі. Він вдвічі перевищує поріг, який Всесвітня організація охорони здоров'я вважає тривожним.

Найбільше хворих медпрацівників у Чернівецькій області - двісті шістдесят чотири людини. У співвідношенні до загальної кількості інфікованих в анти-лідерах Кіровоградська, Вінницька, Волинська і Полтавська області.

Намагається зупинити спалах коронавірусу і єдина міська лікарня швидкої допомоги у Черкасах. За останній тиждень СOVID-19 там виявили у тридцяти одного працівника. Два відділення закладу вже зачинені на карантин, а пацієнтів частково переводять до інших лікарень. Днями обласний лабораторний центр МОЗ рекомендував ввести термінові обмежувальні заходи. Та медзаклад намагається працювати в штатному режимі, адже сюди з усіх Черкас та сусідніх районів везуть невідкладних хворих.

В Харківській області коронавірус діагностували у п'ятдесяти трьох медиків. Це працівники міської, обласної, районної лікарень, Центру екстреної невідкладної допомоги та медицини катастроф, військового госпіталю, а також Інституту патології хребта та суглобів. Среди хворих - лікарі, санітари й медсестри. Один з медиків в реанімації.