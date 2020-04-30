Без замовлень і без зарплати. Державне підприємство Панютинський вагоноремонтний завод, що підпорядкований "Укрзалізниці", опинився на межі виживання. Підприємство, яке спроможне і ремонтувати, й виготовляти нові товарні вагони - наразі простоює без замовлень. І з кожним місяцем ситуація погіршується, у липні робітників переводять на чотирьохденний робочий тиждень. Більше про ситуацію на заводі розкажуть наші кореспонденти.

На Панютинському вагоноремонтному заводі вже 150 років ремонтують й виготовляють товарні вагони для залізниці. Та останнім часом нові вагони тут не будують, ремонтні роботи скоротили до мінімуму, а більшу частину робітників відправили у вимушений простій.

Якийсь час підприємство працювало без директора. У березні нового керівника призначили. Він намагається підняти підприємство, оббиває пороги Укрзалізниці, якій підпорядкований завод, та у високих кабінетах його не чують.

Валентина Левченко, голова профспілкової організації Панютинського вагоноремонтного заводу:

ВБЦ-1 стоїть, і ковальсько-механічний стоїть. Бо ковальсько-механічний вони в основному вони дєлають запасні частини для виготовлення нових напіввагонів, а ми їх зараз вобщє не будуємо. Колектив просить дайте роботу. Я ж кажу, в нас є вагонобудівний цех, який практично півтора року практично він цей цех знаходиться на простої. Но люди не звільняються. Люди хочуть працювати і ждуть, що все-таки ми запрацюєм.

Через простій люди отримують мізерні зарплати, по 3-4 тисячі гривень. У маленькому селищі іншої роботи немає.

Валентина Левченко, голова профспілкової організації Панютинського вагоноремонтного заводу:

Як їм в такой от ситуації виживати. їм і сім'ям їхнім. У нас селище. У нас немає рядом ніяких підприємств інших. Нам нікуди йти. Якщо в нас зупиниться наше підприємство, от семитисячне оце селище, воно просто-напросто вимре.

Через те, що завод не працює, недоотримує кошти і місцевий бюджет.

Сергій Зеленський, міський голова Лозівки:

Сьогодні заходять вагони з-за кордону, от, бивші у використанні, вони сьогодні ремонтуються на приватних підприємствах, не ремонтуються на державних, т.щ. держава не робить закази. А це, ви знаєте, в свою чергу піде на соціальні питання, і ми вже відчуваємо недоотримання за перший квартал від панютинського вагоноремонтного в порівнянні вже з тим годом більше мільйона гривень.

У ситуацію обіцяла втрутитися Харківська обласна адміністрація. Та до сьогодні - нічого так і не змінилося. Плану виходу з кризи немає. Влітку буде ще гірше - з першого липня працівників переводять на чотирьох денний робочий тиждень. Народний депутат Юлія Світлична - просить втрутитися в ситуацію прем'єр-міністра й звернути увагу на це державне підприємство.

Юлія Світлична, народний депутат України:

Всупереч обіцяному ситуація на заводі погіршується. Нових заказів немає. Системних заказів не буде. І ремонтні роботи скорочуються. Взагалі "Укрзалізниця" намагається із липня місяця встановити скорочений робочий тиждень. Цього не потрібно робити. І хоча керівник підприємства щось намагається зробити, але органи влади його взагалі не чують і робити нічого не хочуть. Тому вимагаємо від прем'єр-міністра України взяти це питання під особистий контроль. Стабілізувати ситуацію на підприємстві і не допустити соціальної напруги. Адже люди і промисловість - це його особиста сфера відповідальності.

Якщо ситуація не зміниться, кажуть на Панютинському вагоноремонтному, готові - до акцій протесту.