На субботу, 2 мая в стране зафиксированы 11 411 случаев заражения коронавиурсной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба центра общественного здоровья Украины.

По информации, за сутки в стране зафиксировали 550 новых случаев заражения COVID-19.

"Подтверждено 11411 случаев COVID-19, из них 550 за последние сутки. Болезнь подтверждено в 771 ребенка и 2250 медиков", - отмечается в сообщении.

Известно, что от осложнений коронавирусной инфекции погибли 279 человек.

Кроме того, опубликована эпидемиологическая ситуация по областям:

Винницкая обл. - 427 (145 выздоровели);

Волынская обл. - 315 (64 выздоровели);

Днепропетровская обл. - 436 (64 выздоровели);

Донецкая обл. - 70 (12 выздоровели);

Житомирская обл. - 393 (23 выздоровели);

Закарпатская обл. - 496 (53 выздоровели);

Запорожская обл. - 267 (79 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. - 942 (86 выздоровели);

м. Киев - 1494 (80 выздоровели);

Киевская обл. - 747 (81 выздоровел);

Кировоградская обл. - 394 (116 выздоровели);

Львовская обл. - 465 (95 выздоровели);

Луганская обл. - 37 (7 выздоровели);

Николаевская обл. - 126 (6 выздоровели);

Одесская обл. - 329 (17 выздоровели);

Полтавская обл. - 212 (23 выздоровели);

Ровенская обл. - 689 (62 выздоровели);

Сумская обл. - 105 (62 выздоровели);

Тернопольская обл. - 823 (117 выздоровели);

Харьковская обл. - 311 (35 выздоровели);

Херсонская обл. - 121 (46 выздоровели);

Хмельницкая обл. - 98 (27 выздоровели);

Черкасская обл. - 304 (63 выздоровели);

Черновицкая обл. - 1745 (129 выздоровели);

Черниговская обл. - 51 (6 выздоровели).

Фото: Facebook

Читайте еще, ученые рассказали, сколько продлится пандемия коронавируса на планете. Болезнь удастся взять под контроль после того как у 2/3 населения Земли выработается иммунитет.