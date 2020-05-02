В Украине растет заболеваемость коронавирусом [ Редактировать ]
На субботу, 2 мая в стране зафиксированы 11 411 случаев заражения коронавиурсной инфекцией.
Об этом сообщает пресс-служба центра общественного здоровья Украины.
По информации, за сутки в стране зафиксировали 550 новых случаев заражения COVID-19.
"Подтверждено 11411 случаев COVID-19, из них 550 за последние сутки. Болезнь подтверждено в 771 ребенка и 2250 медиков", - отмечается в сообщении.
Известно, что от осложнений коронавирусной инфекции погибли 279 человек.
Кроме того, опубликована эпидемиологическая ситуация по областям:
- Винницкая обл. - 427 (145 выздоровели);
- Волынская обл. - 315 (64 выздоровели);
- Днепропетровская обл. - 436 (64 выздоровели);
- Донецкая обл. - 70 (12 выздоровели);
- Житомирская обл. - 393 (23 выздоровели);
- Закарпатская обл. - 496 (53 выздоровели);
- Запорожская обл. - 267 (79 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. - 942 (86 выздоровели);
- м. Киев - 1494 (80 выздоровели);
- Киевская обл. - 747 (81 выздоровел);
- Кировоградская обл. - 394 (116 выздоровели);
- Львовская обл. - 465 (95 выздоровели);
- Луганская обл. - 37 (7 выздоровели);
- Николаевская обл. - 126 (6 выздоровели);
- Одесская обл. - 329 (17 выздоровели);
- Полтавская обл. - 212 (23 выздоровели);
- Ровенская обл. - 689 (62 выздоровели);
- Сумская обл. - 105 (62 выздоровели);
- Тернопольская обл. - 823 (117 выздоровели);
- Харьковская обл. - 311 (35 выздоровели);
- Херсонская обл. - 121 (46 выздоровели);
- Хмельницкая обл. - 98 (27 выздоровели);
- Черкасская обл. - 304 (63 выздоровели);
- Черновицкая обл. - 1745 (129 выздоровели);
- Черниговская обл. - 51 (6 выздоровели).
Фото: Facebook
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