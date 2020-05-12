Пандемия коронавируса: Германия вошла в новую фазу [ Редактировать ]
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия вступает в "новую фазу пандемии" с менее жесткими ограничениями, а жителям следует придерживаться "базовых требований", необходимых для предотвращения распространения вируса нового типа. Об этом сообщает DW.
В Берлине перед заседанием правительства, посвященном проблемам борьбы с пандемией, Меркель назвала очень важным уверенность в том, что люди будут соблюдать рекомендаций по поведению после ослабления карантина.
"Для меня очень важно обратить внимание на тот факт, что мы вступаем в новую фазу пандемии и что теперь будет необходимо, чтобы наряду с ослаблением у нас действительно была уверенность в том, что люди будут придерживаться основных предписаний: соблюдать дистанцию, прикрывать рот и нос в знак уважения к другим людям. Это очень важно", - подчеркнула она.
На данном этапе в фокусе внимания будут находиться две задачи: органам здравоохранения предстоит тщательнее отслеживать цепочки заражения и изолировать заболевших.
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