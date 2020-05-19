Во вторник, 19 мая, Украина и Болгария провели переговоры. Главы МИД договорились об активизации двустороннего сотрудничества, а также обсудили принятые меры по противодействию коронавируса.

Об этом шла речь во время телефонного разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с вице-премьер-министром по вопросам судебной реформы, министром иностранных дел Республики Болгария Екатериной Захариевой, передает пресс-служба МИДа.

"Стороны обсудили меры, принимаемые правительствами обеих стран с целью противодействия распространению коронавируса. Министр иностранных дел Украины поблагодарил болгарскую коллегу за принятое правительством Болгарии решение предоставить гуманитарную помощь Украине в виде средств защиты украинских медиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основное внимание собеседники уделили актуальным вопросам развития украинского-болгарских отношений в политической, экономической и консульской сферах, а также проблематике защиты национальных меньшинств.

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