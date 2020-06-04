Премьер-министра прогнали с газона во время интервью (видео) [ Редактировать ]
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон давал в прямом эфире пресс-конференцию, посвященную вопросам строительства жилья. Общение с журналистами проходило на свежем воздухе в одном из пригородов Канберры, сообщает The Guardian.
Неожиданно выступление главы правительства прервал хозяин дома, возле которого расположились репортеры. Мужчина, вышедший босиком на крыльцо своего дома, некоторое время наблюдал за выступлением чиновника, а потом крикнул: "Могут все сойти с травы, пожалуйста? Я только что заново засеял газон".
Премьер-министр Австралии слегка растерялся, а потом попятился и призвал репортеров сделать то же самое: "Конечно, давайте сдадим назад", - сказал Моррисон.
"Извини, приятель", - сказал избиратель, на что Моррисон ответил: "Все в порядке, спасибо". И невозмутимо продолжил свое речь. Австралиец одобрительно поднял большой палец вверх и ушел.
Как сообщалось ранее, пляжи Австралии укрыло миллионами медицинских масок.
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