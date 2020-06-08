Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил в эфире ток-шоу «Голос народа» на телеканале «112 Украина».

Он отметил, что из-за постоянных обманов люди не доверяют обещаниям правительства.

«Уже столько раз обманывали, что люди им просто не верят. Доверие возникнет тогда, когда люди увидят, что предприятия работают, увеличиваются доходы центрального и местных бюджетов, что страна оживает. А сейчас даже медикам, которые все эти месяцы, рискуя своей жизнью, спасают людей, задержали выплаты. Что может быть циничнее? До сих пор не рассчитались с шахтерами. И таких примеров множество. Зато премьер-министр обещает создать 500 тысяч рабочих мест. Мы помним, что предыдущий премьер рассказывал о миллионе рабочих мест и 50 млрд долл. инвестиций, но всё это так и осталось пустыми обещаниями. Всё, на что они способны – это забрать деньги из бюджета, чтобы отдать одни долги, и взять другие», – сказал Юрий Бойко.

Политик подчеркнул, что кадровая политика власти абсолютно провальная, при этом у правительства нет внятной стратегии работы.

«Были случаи, когда министров меняли через три недели, а губернаторов – через два месяца. Системы подбора кадров нет – полный хаос. Людей выдергивают из остатков «95 квартала» или откуда-то с улицы. Отсутствие управленческого опыта у кандидатов и тех, кого уже назначили на должности, является причиной того, что в государстве разрушена вертикаль власти. А программа деятельности Кабмина на 9 страничках – это школьный реферат. Мы считаем, что это правительство должно уйти в отставку. Соответствующее Постановление мы зарегистрировали в Верховной Раде. Начался необходимый сбор подписей. В исполнительную власть нужно вернуть профессионалов», – акцентировал Юрий Бойко.