Українцям дозволять сидіти в ресторанах та ходити до церкви

Втім, попри ріст захворюваності - за два дні на українців чекає новий етап послаблення карантину. Від п'ятого червня - повноцінно запрацюють ресторани і бари, тобто відвідувачів можна буде приймати в залах, а не лише на літніх терасах. Літнім людям - не обов'язково буде дотримуватись самоізоляції