В Україні зменшилась кількість інфікувань COVID-19 [ Редактировать ]
Кількість нових випадків інфікування COVID-19 в Україні дещо зменшилася. Як повідомили у Центрі громадського здоров'я напередодні підтверджено 394 випадки. 13 людей померло. Натомість 217 одужало.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
За попередню добу було здійснено 8080 тестів, найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області - 49, Закарпатській області - 39, Житомирській області - 38 та у місті Київ - 33.
по теме
Українцям дозволять сидіти в ресторанах та ходити до церкви
Втім, попри ріст захворюваності - за два дні на українців чекає новий етап послаблення карантину. Від п'ятого червня - повноцінно запрацюють ресторани і бари, тобто відвідувачів можна буде приймати в залах, а не лише на літніх терасах. Літнім людям - не обов'язково буде дотримуватись самоізоляції
Київщина та Буковина лідирують у кількості заражень коронавірусом
В Україні знижується загальна кількість хворих на коронавірус. За минулу добу 340 нових випадків. 10 летальних. Від COVID-19 уже вилікувалися дев'ять тисяч 690 українців. Померли 718
В Україні різко збільшилась кількість хворих на коронавірус
Статистика за останню добу невтішна: захворіло Більше людей, аніж видужало. 477 нових випадків. Різниця зі вчорашнім днем значна
Карантин в Україні пом'якшують: всі подробиці виходу із локдауну
Прощавай, карантине! Спочатку це стало настроєм більшості українців, а ось уже й влада намагається вписати таке ставлення людей у свої рішення
Коронавірус в Україні: кількість інфікованих наближається до 20 тисяч
Захворіли три з половиною сотні людей. Це на сто більше, ніж напередодні. Серед тих, у кого діагностували COVID чимало дітей і медиків.