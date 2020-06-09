У Харківську ОДА призначили скандального чиновника-еротомана із Херсона [ Редактировать ]
Скандальне призначення. Чиновника, який навесні опинився у центрі скандалу в Херсонській обласній адміністрації, запросивши на свято напівоголених дівчат після звільнення призначили на аналогічну посаду у Харківську ОДА. Чи побачать і в Харкові - відверті танці?
Володимир Клюцевський. Був непомітним, непублічним чиновником Херсонської ОДА. Аж поки в березні цього року не організував святкування міжнародного жіночого дня - прямо в сесійній залі Херсонської облради.
Оголені дівчата та недвозначні па - м'яко кажучи здивували місцевих депутатів. Голова Херсонської обладміністрації Клюцевського звільнив. Та без роботи Володимир Іванович залишався недовго. Його вдало працевлаштував земляк - голова Харківської обласної адміністрації Олексій Кучер. На початку червня Клюцевський очолив апарат ОДА, із приміткою - на час карантину. Поки карантин діє, а чиновник працює - активісти-антикорупційники згадують славу Клюцевському принесли не лише його еротичні шоу.
Антон Сосницький, голова ГО "Антикорупційний блок учасників АТО":
Відомий він не тільки тим, що є організатором еротичних шоу, а також тим, що він, будучи посадовцем, сам собі виписував премії, які сягали майже 300% від власної зарплати, ну певен саме тому цей цінний кадр був в резерві Януковича, тобто тепер розумієте, про яких фахівців взагалі йде мова, і тепер ця зграя своїми некомпетентними безвідповідальними діями по суті дискредитує органи державної влади, руйнуючи їх функцію на місцях.
Таке призначення чиновника, кажуть активісти - не випадковість. Олексій Кучер і поперднього керівника апарату обирав серед наближених до себе осіб.
Антон Сосницький, голова ГО "Антикорупційний блок учасників АТО":
Леонід Шпиньов, який начебто став переможцем конкурсу, хоча по суті є просто сином спонсора депутатської компанії Олексія Кучера. До цього він працював керівником юридичного відділу фірми СКДМ, котра відома тим, що є фігурантом кримінальних проваджень щодо шахрайства, відмивання доходів, ухилення від сплати податків, фіктивного підприємництва.
Політологи ж кадрові рішення голови Харківської обладміністрації пояснюють некомпетентністю та кадровим голодом.
Нікіта Трочук, політолог аналітичного центру "інститут публічної політики і консалтингу":
Изначально на должность харьковского губернатора был назначен человек как бы из юридической отрасли, который ну, на мой взгляд, не особо погружен в проблемы харьковского региона. То есть он не имеет банального опыта, он не имеет ничего для работы в нашем регионе. Соответственно, какие назначения могут быть у этого человека, если сам он не особо компетентен. Когда я прочитал про назначения Клюцевского Владимира Ивановича. Это, на мой взгляд, показатель кадрового голода и хаоса управленческого в принципе в политике новой власти.
А ще припускають - це спроба заручитися підтримкою земляків, хоча і з заплямованою репутацією. Або ж свідчить про несамостійність у прийнятті рішень.
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