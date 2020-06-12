Аграрии и химики готовят Меморандум, который поможет контролировать справедливость цен на удобрения на украинском рынке. Об этом сообщил Генеральный директор ФРУ Руслан Ильичев.

"Произошла соответствующая встреча. Меморандум начали разрабатывать. Он учтет позиции и интересы обеих сторон. Главное - этим документом будет утверждена общая методика, которая будет давать индикатив справедливых цен. Причем в процесс будут включены государственные институты как гарант правильности этой методики", - подчеркнул Ильичев.

Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко, который представлял аграриев на встрече, подчеркнул, что дискуссия аграриев и химиков посвящена методике формирования цены на удобрения. "Будет определено, какие объемы квот не будут негативными для ситуации на украинском рынке и дадут возможность развиваться промышленности", - говорит он.

Президент Союза химиков Украины Алексей Голубов заявил, что "Химики и аграрии начали реально искать пути сближения. С одной стороны, наконец появляется понимание того, что без собственной химической отрасли аграрии также окажутся в сложной ситуации. А с другой, продовольственная отрасль Украины не может быть полностью зависимой от других стран, от импорта".

Вице-президент Союза химиков Украины Игорь Гольченко заявил о том, что основная цель Меморандума - выстроить "честный и прозрачный рынок и отойти от рынка спекулятивного".

И производители удобрений вместе с аграриями способны это сделать. Он отметил: "Мы были свидетелями того, сколько составляла торговая маржа трейдеров. Она достигает 30% и это ненормально. Фактически трейдеры диктуют и химикам, и аграриям цену на рынке. Этот диктат повышает стоимость. Аграрий должен получать удобрения по лучшим ценам и без 30% спекулятивной накрутки. Выиграют от этого и химики, и аграрии. Проиграют - импортеры и конкуренты Украины на глобальных рынках".

На официальной странице ФРУ отмечается, что сейчас рассматривается вариант подписания Меморандума, в котором "стороны согласуют все вопросы, беспокоящие и аграриев, и химиков". Кроме того, в документе будут заложены "совместные инициативы по механизмам поддержки аграриев и представителей химической отрасли".