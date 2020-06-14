У пошуках порушників карантину і служба захисту споживачів. Разом з поліцією розпочали рейди по ресторанах Києва. Шукають заклади, де клієнтів обслуговують не лише на терасах, а й всередині приміщень.

Ресторатори, звісно, радикальним заходам не раді. І мають до чиновників безліч питань. Своєрідний діалог між підприємцями та столичною владою - в сюжеті Юлії Жешко.

Попри тривалий карантин, активне життя столиці не збавляє обертів. Киянам нещодавно дозволили відпочивати на літніх терасах закладів. Тепер ресторани, які відкритих площадок не мали - поспішають їх будувати.

Щоб розмістити столики на вулиці потрібно отримати спеціальний дозвіл. Наприклад, до карантину, зайняти чотири квадратних метри асфальту коштувало від семи тисяч гривень. В залежності від розміру та конструкції тераси сума могла зрости до кількох десятків тисяч.

Та цього року рестораторам запропонували істотну знижку. Пропозиція стосується закладів, які мають дозвіл на влаштування тераси іще з минулого року. Подовжити документи пропонують практично задарма.

Дмитро Ятім, власник бару:

В цьому році Кличко написав у себе в інстаграмі, що тепер це буде коштувати 1 грн. Якщо у вас був паспорт за минулий рік. Але наші юристи кажуть, що те, що він це написав - класно. Але далі це нікуди не пішло. Але у мене є скріншот і у юриста. Тож, якщо прийде поліція - буду показувати інстаграм.

Коли ініціатива вийде за рамки соцмереж і матиме юридичну силу - розповіли в КМДА.

Віталій Кличко, міський голова Києва:

Це рішення має ухвалити Київрада. Я переконаний, що на наступній сесії це рішення Київрадою буде ухвалено. Тому що це вкрай важливо для підтримки малого та середнього бізнесу.

Ресторатори на підтримку бізнесу досі розраховують. Втрат за час карантину зазнали заклади різного рівня. Це стосується і економ, і бізнес, і люкс-сегменту.

Ростислав Ручко, власник мережі ресторанів у центрі Києва:

До начала карантина у нас не было долгов. Но за 30 дней нарисовался долг. Сума была близка к 5 миллионам гривен. Те у кого есть большие и комфортные террасы - в какой-то момент выиграли. Но если говорить на далекую перспективу, я думаю после открытия ресторанного бизнеса будет всплеск. Связан он с тем, что порядка 20% игроков рынка на него уже не выйдут.

Дійсно, не один десяток бізнес-проектів прогоріло так і не дочекавшись послаблення карантинних обмежень. Та наслідки простою, на думку рестораторів, дадуть про себе знати і після відновлення роботи бізнесу. Зниження платоспроможності клієнта, імовірно, вплине і на розмір середнього чека і на кількість відвідувачів. Тому сьогодні бізнесмени намагаються винайти нову формулу прибутку.

Асан Буджуров, власник мережі ресторанів в столиці:

Ми закрили один із закладів нашої мережі тому що купівельна спроможність громадян впала. І під час того, як громадський транспорт не працював - на кожну людину ми виділяли понад 300 гривень на день. Це на транспортування.

Доставити, подекуди більше тисячі працівників власними силами - означає піти у збиток. Тож, відновлення роботи громадського транспорту - одне з тих рішень, які підприємці підтримують. А от ставлення до рейдів мають протилежне.

Ростислав Ручко, власник мережі ресторанів у центрі Києва:

Это первое. А дальше у меня вопрос - неужели вы считаете, что ресторан менее безопасен, чем общественный транспорт или метро. Я уверен, что после открытия транспорта - рестораны должны были открыться уже через неделю.

Віталій Кличко, міський голова Києва:

Що на сьогодні, показник захворюваності у місті має бути не більше 12 людей на 100 тисяч. Тобто, ми маємо фіксувати не більше 50 випадків на добу. Сьогодні, показник в Києві високий - 16 заражених на 100 тисяч. Тобто, 90 людей на добу. Це показник великий. І нажаль, на сьогодні ми не можемо говорити про послаблення обмежень.

Тож, чи відновлять ресторани повноцінну роботу залежить лише від статистики. Якщо захворюваність на COVID-19 в столиці надалі зростатиме - власникам закладів доведеться почекати ще.