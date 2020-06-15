Украина требует возобновление украинского законодательства на Донбассе [ Редактировать ]
Украина настаивает на полном восстановлении украинского законодательства на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Кроме того, делегация подчеркивает необходимость проведения инвентаризации государственного и частного имущества на этих территориях.
Об этом шла речь на продолжении заседания Трехсторонней контактной группы, передает пресс-служба Офиса президента.
"Украинская делегация в ТКГ подчеркнула необходимость полного восстановления действия украинского законодательства на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, восстановление систем налогообложения и расчетов в рамках украинского правового поля", - говорится в сообщении.
Также делегация настаивает на проведении инвентаризации государственного и частного имущества в "ЛДНР".
"Украинская делегация подчеркнула необходимость проведения инвентаризации государственного и частного имущества на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. Речь идет о состоянии предприятий всех форм собственности, в частности отделений банковских учреждений", - говорится в сообщении
Кроме того, представители Украины настаивали на обеспечении украинской мобильной связью и водоснабжением жителей этих территорий.
"В конце работы гуманитарной группы украинская сторона вновь инициировала проведение внеочередного заседания этой группы. Представитель ОБСЕ поддержал предложение Украины. Также в рамках заседания ТКГ украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что участниками ТКГ определены три стороны - это Украина, Россия и ОБСЕ", - резюмируется.
Ранее мы писали, что делегация Украины встретилась с российской стороной в ТКГ.
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