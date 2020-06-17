ЗНО - відбудеться: Шмигаль спростував чутки про скасування тестування [ Редактировать ]
ЗНО відбудеться, щоб не сталося. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль спростував чутки про можливе скасування зовнішнього незалежного оцінювання через карантин.
Каже - іспити можуть хіба що перенести. Але й для цього наразі підстав немає. Адже кількість хворих на коронавірус не перевищує критичного показника - 60 випадків на сто тисяч населення.
Водночас президент Зеленський пропонує складати ЗНО за бажанням. Він уже вніс на розгляд Верховної Ради відповідний законопроєкт.
А виконувачка обов'язків міністра Любомира Мандзій пояснила: цей документ не скасовує обов'язкових іспитів. Він робить добровільною лише державну підсумкову атестацію у формі ЗНО.
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