Іспити можуть хіба що перенести

ЗНО відбудеться, щоб не сталося. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль спростував чутки про можливе скасування зовнішнього незалежного оцінювання через карантин.

Каже - іспити можуть хіба що перенести. Але й для цього наразі підстав немає. Адже кількість хворих на коронавірус не перевищує критичного показника - 60 випадків на сто тисяч населення.

Водночас президент Зеленський пропонує складати ЗНО за бажанням. Він уже вніс на розгляд Верховної Ради відповідний законопроєкт.

А виконувачка обов'язків міністра Любомира Мандзій пояснила: цей документ не скасовує обов'язкових іспитів. Він робить добровільною лише державну підсумкову атестацію у формі ЗНО.