Сергій Каплін засудив намагання ввести новий платіж за комунальні послуги [ Редактировать ]
ЖКГ із сюрпризом. Незабаром у собівартість житлово-комунальних послуг можуть включити додатковий платіж. Доведеться викласти гроші ще й за оновлення комунальної інфраструктури міста. Про яку суму йдеться - наразі не відомо. У конфедерації профспілок на це рішення уряду - відреагували категорично.
Сергій Каплін, голова Конфедерації профспілок України:
Драли з людей 20 років три шкури, не оновлювали ЖКГ і зараз намагатимуться завищувати розміри тарифів через те, що закладати туди ці видатки, які потрібно було робити на тих заробітках шалених надприбутків, які отримували нафту, газ, підприємства ЖКГ. І таке інше... Все розікрали, а тепер знову залазять у кишені простої людини.
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