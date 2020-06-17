ЖКГ із сюрпризом. Незабаром у собівартість житлово-комунальних послуг можуть включити додатковий платіж. Доведеться викласти гроші ще й за оновлення комунальної інфраструктури міста. Про яку суму йдеться - наразі не відомо. У конфедерації профспілок на це рішення уряду - відреагували категорично.

Сергій Каплін, голова Конфедерації профспілок України:

Драли з людей 20 років три шкури, не оновлювали ЖКГ і зараз намагатимуться завищувати розміри тарифів через те, що закладати туди ці видатки, які потрібно було робити на тих заробітках шалених надприбутків, які отримували нафту, газ, підприємства ЖКГ. І таке інше... Все розікрали, а тепер знову залазять у кишені простої людини.