Генсек НАТО привітав Україну з отриманням статусу партнера з розширеними можливостями. І зазначив, що Київ виграє від посиленого доступу до програм Альянсу, спільних навчань та обміну інформацією. Напередодні відбулася відеоконференція міністрів оборони країн-членів. На засіданні ухвалили пакет заходів у відповідь на дестабілізаційну поведінку Росії. Зокрема, нарощування ядерного арсеналу. Члени НАТО вирішили посилювати протиповітряну і протиракетну оборону. А ще вкладати в розробку нових традиційних озброєнь, зокрема у винищувачі. Також пакет передбачає зміни в роботі розвідки та програмі військових навчань.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО: