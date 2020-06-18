Генсек НАТО привітав Україну з отриманням нового статусу [ Редактировать ]
Генсек НАТО привітав Україну з отриманням статусу партнера з розширеними можливостями. І зазначив, що Київ виграє від посиленого доступу до програм Альянсу, спільних навчань та обміну інформацією. Напередодні відбулася відеоконференція міністрів оборони країн-членів. На засіданні ухвалили пакет заходів у відповідь на дестабілізаційну поведінку Росії. Зокрема, нарощування ядерного арсеналу. Члени НАТО вирішили посилювати протиповітряну і протиракетну оборону. А ще вкладати в розробку нових традиційних озброєнь, зокрема у винищувачі. Також пакет передбачає зміни в роботі розвідки та програмі військових навчань.
Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:
Ядерне стримування з боку НАТО важливе для миру та безпеки в Європі. Схвалені нами заходи зроблять оборону Альянсу безпечнішою та ефективнішою. Ми продовжимо політику стримування, але не будемо уподібнюватися до Росії. У нас немає намірів розгортати в Європі ядерні ракети наземного базування.
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