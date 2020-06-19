Для мільйонів наших громадян одне з головних питань цього літа про кордони. Майже всі держави світу обмежили в'їзд чужих громадян. А українці з тих народів, які звикли до відкритості світу.

Але... На жаль, доведеться зачекати. Скільки ще? Та чому авіакомпанії відкривають продаж квитків, навіть не перевіривши - чи реально виконати рейси? Наша Олена Абрамович розібралася у всіх подробицях поїздок по-коронавірусному.

Натовпи і багатогодинні черги під дощем на кордоні. Скасовані рейси - і розчарування. Таким був понеділок 15 червня для багатьох українців. Ось так виглядав контрольно пропускний пункт Шегині:.

Тетяна Люшня, жителька Черкас:

Замерзли, холодно мокрі нема де сісти, немає де зігрітися.

А це аеропорт Бориспіль. Тут у мандрівників інші проблеми у когось скасували рейс, когось на літак не впустили.

Наталія Шибаршина, пасажирка, яка планувала летіти до Риги:

Мама при смерти, две недели ждали этого билета, а рейс отменили. Не предупредили, не известно, когда будут летать самолеты, сказали - до июля не будет. Непонятная ситуация, не знаем что делать.

"Бориспіль" у понеділок випустив борти лише до Мінська, Амстердама, Дубая та Вільнюса. А от аеропорт "Київ" обіцяв понад десяток польотів в Європу - уже з вівторка.

Та зрештою з "Жулян" ніхто нікуди не полетів. Адміністрація летовища пояснила це обставинами, які важко назвати непередбачуваними: карантином у Києві та постановою уряду від 20 травня. Але в середу частину міжнародних рейсів таки відновили. Та можливість полетіти, традиційно, залишається лотереєю.

Вікторія, пасажирка, яка не вилетіла в Німеччину:

Меня не пустили, хотя у меня было приглашение с ЗАГСа. У нас свадьба с молодым человеком, он немец. Все документы были готовы. Как бы в полиции, бундесполицае в Германии дала разрешение, а здесь сказали, что вас не пускают. По какой причине, неизвестно.

Вадим, пасажир, який не вилетів у Німеччину:

Ми пройшли митний контроль, паспортний контроль, нам ніхто слова, ні півслова не сказав. Ми просиділи дві години чекали посадки, підійшли на посадку до нас підійшла людина. Казала, у вас немає візи, виду на жительство і ми не можемо вас випустити, тому що Германія вас не випустить зараз нам повернути гроші за квитки вже нема як.

Повертати кошти ніхто не буде. Бо авіакомпанії не несуть відповідальності за незнання пасажирами законів тієї чи іншої країни. Відшкодовують зазвичай лише у випадку скасування рейсу.

До речі, ще одним неприємним сюрпризом стало скасування всіх польотів до Польщі. Виявилось, що Варшава поновила міжнародне авіасполучення, однак лише в межах Шенгенської зони. Україна - пролетіла.

Те ж саме зробила й Греція. Тож не факт, що туди можна буде летіти на відпочинок 27 червня, як це обіцяли раніше в нашому міністерстві інфраструктури.

"Для усіх негромадян ЄС діє тимчасова заборона на в'їзд до 29 червня 2020 року, як анонсовано Службою цивільної авіації Греції".

До кінця липня подорожувати в країни Євросоюзу - українці, швидше за все, не матимуть права. За винятком тих, у кого є дозвіл на проживання.

Рекомендацію тримати зовнішні кордони закритими до 30 червня тут, у Брюсселі, оголосили ще в середу минулого тижня. Тож сюрпризом назвати теперішній хаос не можна. Українські чиновники та перевізники могли передбачити, що країни ЄС прислухаються до Єврокомісії та одна за Одною продовжать закриття кордонів.

Політика Брюсселя така: спочатку відкритися для громадян ЄС. А оскільки епідеміологічна ситуація, різна і кордони відчинили не усі, створили довідкову інтерактивну карту.

Ця платформа доступна на всіх мовах ЄС. Спочатку вам потрібно обрати країну призначення. Наприклад, Болгарія. Далі у віконці "інформація" у правого верхньому куті ви можете знайти свіжі дані - про рівень захворювання, умови в'їзду в країну і так далі.

І з цієї мапи зрозуміло, подорожі для громадян не з шенгенської зони - тимчасово заборонені. Схожу інфорплатформу запустили і в українському МЗС. Країни поділили на червоні та зелені. Червоні це ті, де рівень епідемії вищий, ніж в Україні, а зелені де нижчий. Тих, хто прибуде з червоної зони - відправлятимуть на обсервацію.

Це стосується і українців, й іноземців. Пускати громадян ЄС одна з умов, яку висунув Брюссель. Хочете, щоб ваші громадяни літали до нас, дозвольте нашим їздити до вас. Щоправда, Україна вже дозволила, а от ЄС ще ні.

Ілва Йоганссон, єврокомісарка з питань внутрішніх справ:

Звісно, поки неможливо скасувати обмеження на подорожі з усіх зовнішніх кордонів ЄС. Це треба робити поступово. Єврокомісія запропонувала, аби держави Західних Балкан були включені в цей список уже 1 липня.

Це означає, що в українців мінімум до 1 липня є всі шанси не потрапити на літак, або купити квиток на рейс, який відмінять в останній момент. Навіть в Євросоюзі попри відкриті внутрішні кордони - з подорожами все дуже нестабільно.

Сьогодні я дивилася вильоти з Брюсселя до Берліна, і майже всі були скасовані.

Анна Русєва живе в Брюсселі. Маршрути до батьків в Одесу ретельно вивчає вже кілька тижнів. І з юристами консультувалась, і в посольства різних країн телефонувала. Найоптимальнішим бачить шлях через Німеччину.

Анна Русєва, мешканка Брюсселю:

Я зараз і не можу вилетіти з Бельгії, тому що наше авіасполучення ще не відновлене з Україною. Але, наприклад, навіть якщо буде відновлено, Бельгія все-таки знаходиться в червону списку України і це буде означати, що я маю знаходитися 2 тижні на самоізоляції і якщо я лечу у відпустку на два тижні додому.

Німеччина ж у "зеленому списку". Та щоб не залишатися на самоізоляції, Анна має надати українським прикордонникам документ, що останні два тижні вона мешкала саме у "зеленій зоні". Виїхати можна було б уже зараз - бусом.

Анна Русєва, мешканка Брюсселю:

Вони їдуть зараз через Румунію, як я зрозуміла, і до Чернівців це десь дві доби, і потім ще з Чернівців мені треба дістатися до Одеси на поїзді.

Автомобільні шляхи складніші, та все ж доступніші. Тисячі українців уже кілька тижнів щодня їздять до Польщі з біометричним паспортом та запрошеннями на роботу. Насамперед, це заробітчани. Їдуть на ферми та будівництва.

Роман Зайчук, житель Волині, працює електриком у Польщі:

По біометрії можна їхати, але без запрошення не пускають. Так як візи зараз не роблять, консульство працює в режимі поштовому, тобто на польові роботи тільки виготовляються візи.

Запрошення від роботодавця, двотижнева самоізоляція і можна виходити на роботу, розповідає Роман. Його, каже, перевіряла поліція щодня.

Роман Зайчук, житель Волині, працює електриком у Польщі:

На кордоні офіцер попросив заповнити анкетні дані, типу взяв у нас номер, куди ми прямуємо, по якому адресу ми будемо проходити обсервацію. І сказав, що в мене є 20 годин, щоб добратися до того місця, до тої адреси. Протягом 20 годин вони не приїжджали, вже на наступний день приїхали.

Та на самоізоляцію в Польщі залишаються не всі. У соцмережах купа оголошень про перевезення до Німеччини, Бельгії та Нідерландів через Польщу чи Угорщину просто з біометрикою. Дзвонимо дізнатися, як усе працює. Перевізник озвучує ціну - 500 євро. І обіцяє владнати всі нюанси.

"Я вам кажу, реально працює все, всьо робе, і літак не беріть, того що приїдете в односторонньому порядку. - У вас є, у вас буде документ, з яким я вас провожу. Не то що в Угорщину, в Німеччину. - Ясно, так у вас просто є супровідні документи. То мені треба наперед дати вам паспортні дані, щоб ви зробили якісь довідки? - Да, номер паспорта обов'язково".

Перевізник каже: за такою схемою возить людей в Європу уже півтора місяця.

І, схоже, послуги візових агентств після втрати клієнтів із запровадженням безвізу - знову популярні. Бо розібратися самим, як отримати той чи інший документ, заробітчанам часто не під силу.

Микола, заробітчанин:

Сказали, що віза готова. Паспорт у візовому центрі. Щоб його получити знову треба зареєструватися кудись, заходити. А не всі це розуміють. Сайт, який вони створили, на нього не запускають ні в якому разі. Зайти неможливо. І щоб записатися в чергу - треба шукати людей, які мають можливість зайти туди, заплатити 300 гривень і тоді вони ставлять тебе без проблем на чергу. А самому неможливо.

І до такої реальності - поїздок у Європу з пакетом супровідних документів чи навіть віз - українцям, схоже, доведеться знову звикати.