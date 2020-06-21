Сьогодні в Україні відзначають день медика. Цього року, як ніколи слово "герой" асоціюється саме з цією професією. Майже сім тисяч лікарів, молодшого та середнього медперсоналу були залучені до боротьби з коронавірусом.

І хоча зараз не найлегший період розвитку української медицини, все ж таки є місця де відчайдушні спеціалісти роблять унікальні та найскладніші операції. Саме там побували мої колеги.

Майже десять тисяч найскладніших операцій щороку.

Олександр Усенко, директор НІХТ ім.Шалімова:

Ми в принципі єдині, які роблять трансплантацію печінки, трансплантацію нирки, на шлунку, легенях, серці.

Національний інституті хірургії та трансплантології імені Олександра Шалімова. Тут працюють фахівці найвищого рівня. Майже усі вони учні того самого видатного хірурга Шалімова.

Олександр Усенко, директор НІХТ ім. Шалімова:

Він створив школу, яка широко відома не тільки в Україні, а і за її межами і люди працюють і операції, які розробляв Олександр Олексійович зараз виконуються і рятують тисячі життів.

У цього легендарного хірурга нинішній очільник інституту Олександр Усенко навчився усім тонкощам професії. В інституті він вже 35 років. Каже, хірургія для нього - стиль життя. А найголовніші якості, які повинен мати кожен медик - це співчуття, доброта та милосердя.

Олександр Усенко, директор НІХТ ім.Шалімова:

По-перше, як і люблю роботу медицину треба любити, якщо ти не любиш свою професію, в тебе нічого не буде, спілкування з хворим це головне, якщо ти не вмієш спілкуватись з людьми, то в тебе толку не буде хтось може щось там руками робити, хтось головою, но перше я вважаю, що свою роботу потрібно любити.

І з ним повністю згоден іще один лікар з великої букви. Євген Педаченко - очільник інституту нейрохірургії імені Ромоданова.

Євген Педаченко, директор інституту нейрохірургії ім. А.П.Ромоданова НАМН України:

Весь час думаєш і про ті випадки, які були, і які будуть і про наступну операцію і про все інше ну це відчуття яке відомо, я думаю, кожній людині, яка займається своєю професійною справою.

За останні роки в інституті досягли неймовірних результатів. За допомогою хірургічного втручання тут лікують найскладніші розлади нервової системи - такі як хвороба Паркінсона, епілепсія, тремор та ДЦП. І саме тут досягли найменшого показника післяопераційної смертності.

Однак, за словами Євгена Педаченко, нині питання чи виживе пацієнт після операції вже не головне. Набагато важливіша якість життя після операції.

Євген Педаченко, директор інституту нейрохірургії ім. А.П.Ромоданова НАМН України:

Раніше ті операції тривали 5-6 годин потім післяопераційне відновлення та реабілітація, а сучасна звучить як фантастика.

Тут використовують один із найсучасніших методів - нейростимуляцію. В мозок пацієнта імплантують спеціальні електроди.

Ось так воно виглядає - в самій глибині мозку.

Генератор підшивають в м'язи грудей.

Костянтин Костюк, заввіділення функціональної нейрохірургії та нейромодуляції:

Це томограма пацієнта і Ми можемо дати стимуляцію на один або два контакти залежно від того, яку зону стимуляції ми хочемо покрити пацієнту.

Хоча як і всі інші медзаклади через епідемію коронавірусу тут теж зазнали труднощів, робити свою справу хірургам це не завадило. Навесні вони прооперували жінку з Тернополя, яка була інфікована коронавірусом.

Євген Педаченко, директор інституту нейрохірургії ім. А.П.Ромоданова НАМН України:

Ми забрали цю хвору з коронавірусом - вона була хвора, підготувалися відповідним чином, не один з наших працівників не відмовився від участі в цієї операції була проведена ця операція і ця хвора через 12 годин поїхала знову тією ж машиною в Тернопіль.

Втім, усе чого чекають медики - це ефективна підтримка держави. І не тільки в часи, коли медицина стає на передову для боротьби із світовою пандемією.