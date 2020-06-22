У столиці Демократичної Республіки Конго боротися проти поширення коронавірусу почали митці. На парканах міста вони малюють графіті, які пов'язані з COVID-19. Чого хочуть досягти - мої колеги розкажуть.

Ось так виглядає одна з вулиць конголезької столиці - Кіншаси. Тут місцеві художники перетворюють звичайні бетонні стіни на витвір мистецтва. Втім, цього разу роблять це не для власного задоволення, а заради безпеки та здоров'я людей.

Генрі Калама, художник:

Наша мета - надавати людям інформацію. Треба розтлумачити їм, що захворювання реально існує, і це не жарт. Нам слід бути єдиними, щоби перемогти цей вірус.

У захисних масках, із пензликами та відрами фарби митці розмальовують стіни. Зазначають - вкладають у свої роботи важливий сенс. На них, зокрема, йдеться про необхідність захисних масок та дотримання соціальної дистанції, а також про те, що нині всім людям варто уникати зайвого рукостискання. За допомогою своїх муралів художники наголошують і на важливості роботи лікарів у протистоянні з коронавірусом. Зобразили митці й те, як COVID-19 може впливати на легені людини.

Пріска Танкву, художниця:

Ми у своїх муралах чітко окреслюємо, що хочемо цим сказати. Щоби це принесло користь. Наші малюнки мають передати людям необхідність індивідуального захисту.

Також, кажуть художники, так вони нарешті доведуть населенню, що представники мистецтва важливі у кожній країні. Конго - не виняток.

Генрі Калама, художник:

Багато людей у нашій країні цікавляться, яке взагалі значення мають митці. І саме зараз ми демонструємо, що можемо зробити для своєї країни.

Згідно зі статистикою кількість інфікованих коронавірусом у Демократичній Республіці Конго відносно невелика близько шести тисяч. Однак, водночас країна перебуває на фінальному етапі боротьби з іншою вірусною хворобою Еболою.