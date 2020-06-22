Вшанування пам’яті полеглих воїнів: лідери ветеранських організацій та народні депутати закликали поновити соціальну справедливість і повернути соцгарантії ветеранам [ Редактировать ]
Вшанували пам'ять полеглих воїнів і в Донецькій, Полтавській та Харківській областях. Там до меморіалів Слави сьогодні з квітами прийшли лідери ветеранських організацій, активісти, народні депутати. Опозиційні політики ще раз нагадали про необхідність поновити соціальну справедливість і повернути соцгарантії ветеранам.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Мы обратились в КСУ. Мы выиграли КСУ. Мы написали десятки законопроектов, где мы требуем восстановить права, компенсации, льготы ветеранам Великой Отечественной войны, детям войны, ветеранам войны, ветеранам труда, военным пенсионерам. Людям, которые отдали свою жизнь нашей родине. Нужно сегодня обьединить наши усилия и возможности, чтобы вернуть в Украину мир, чтобы перестали стрелять и чтобы перестали гибнуть украинцы - это миссия нашего поколения.
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