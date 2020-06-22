Вшанували пам'ять полеглих воїнів і в Донецькій, Полтавській та Харківській областях. Там до меморіалів Слави сьогодні з квітами прийшли лідери ветеранських організацій, активісти, народні депутати. Опозиційні політики ще раз нагадали про необхідність поновити соціальну справедливість і повернути соцгарантії ветеранам.

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":