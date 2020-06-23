У Києві правоохоронці перевіряють залізничні станції у зв'язку з карантином. З пасажирами проводять профілактичні бесіди, закликають дотримувати маскового режиму та соціальної дистанції.

Поліцейські наголошують, що мають при собі запас засобів індивідуального захисту і за потреби видають їх пасажирам. Надалі планують збільшити кількість перевірок у вагонах приміських потягів.