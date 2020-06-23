У Києві правоохоронці перевіряють залізничні станції у зв'язку з карантином [ Редактировать ]
У Києві правоохоронці перевіряють залізничні станції у зв'язку з карантином. З пасажирами проводять профілактичні бесіди, закликають дотримувати маскового режиму та соціальної дистанції.
Поліцейські наголошують, що мають при собі запас засобів індивідуального захисту і за потреби видають їх пасажирам. Надалі планують збільшити кількість перевірок у вагонах приміських потягів.
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