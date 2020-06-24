В селищі Піски на Луганщині місцева амбулаторія обслуговує п'ять сіл - це понад п'ять тисяч людей. Нині медикам до звичної роботи додалися ще й турботи про хворих на коронавірус. Але зараз у медзакладі триває скорочення. Кажуть, усе відбувається у рамках другого етапу медичної реформи. Жителі в розпачі, стверджують, лікарі - залишаться без роботи, а люди без допомоги.

Марина, жителька с.Піски:

Закрыли лабораторию, частично закрили, можно кровь на сахар сдать. Закрили, це, конечно, очень тяжело, потому что тепер за каждым анализом надо ехать в Новопсков.

Людмила Михайлівна, жителька с.Піски:

Селяни дуже проти того, щоб закрили нашу лікарню. Ну об'ясняють так. Що вона не рентабельна, що грошей на ремонт немає, лабораторію вже в нас закрили. Зубника сократили. Сокращають.

Юрій Бойко, народний депутат України, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":