Наслідки медичної реформи: лікарі на Луганщині потерпають від масових скорочень [ Редактировать ]
В селищі Піски на Луганщині місцева амбулаторія обслуговує п'ять сіл - це понад п'ять тисяч людей. Нині медикам до звичної роботи додалися ще й турботи про хворих на коронавірус. Але зараз у медзакладі триває скорочення. Кажуть, усе відбувається у рамках другого етапу медичної реформи. Жителі в розпачі, стверджують, лікарі - залишаться без роботи, а люди без допомоги.
Марина, жителька с.Піски:
Закрыли лабораторию, частично закрили, можно кровь на сахар сдать. Закрили, це, конечно, очень тяжело, потому что тепер за каждым анализом надо ехать в Новопсков.
Людмила Михайлівна, жителька с.Піски:
Селяни дуже проти того, щоб закрили нашу лікарню. Ну об'ясняють так. Що вона не рентабельна, що грошей на ремонт немає, лабораторію вже в нас закрили. Зубника сократили. Сокращають.
Юрій Бойко, народний депутат України, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
8 тысяч - зарплаты у руководителя больницы, который имеет 40-летний стаж, это безобразие, это как раз то, что придется как можно быстрее исправлять. Мы еще раз убеждаемся в том, что любая реформа, она должна очень тщательно продумываться.
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