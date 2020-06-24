Критичною ситуація залишається на Буковині. Там сильно підвищився рівень води в річках Прут та Черемош. Частково підтоплені Чернівці. У полоні повенів десятки сіл на Закарпатті та на Львівщині. Що відбувається там - дивіться далі.

Це відео зняли жителі села Стрілецький Кут, що неподалік Чернівців. Напередодні прорвало дамбу річки Черемош. Піднялася вода і в Пруті. В області оголошено червоний рівень небезпеки.

Підтоплено понад півтисячі будинків. Пошкоджено газопровід - п'ять із половиною тисяч людей без газу. У Чернівцях звечора затоплює Калинівський ринок - він знаходиться саме на березі Пруту. Водою залило контейнери та торговельні Ятки.

"Сумний настрій. Чекаємо, щоб вода спала, щоб все змити".

"А що ви не бачите ситуації? Що зробила держава для нас? Ми кожен раз платимо всі податки, що зробили, ну?"

"Зараз рівень Прута - 5.5 метрів. І вода продовжує прибувати".

Нині залиті торгові ряди першого сектору. Та підраховувати збитки на ринку ще не беруться.

Ігор Маслянчук, директор Калинівського ринку:

Поки що в грошах важко говорити. Вже підтоплена і територія ринку, і об'єкти підприємців підтоплені. Але, дякуючи Богу, нас оминули найгірші прогнози.

На ринку цілодобово чергують правоохоронці. Забезпечують порядок.

Олег Йосипів, начальник управління патрульної поліції в Чернівецькій області:

Мобільні групи націлені на недопущення мародерства. Оскільки ми розуміємо, що велика кількість підприємців, ймовірно, виїхали чи забрали свої речі - найбільш цінні. Проте ми не можемо залишити без уваги громадський порядок на даній території.

Синоптики прогнозують: сьогодні рівень води у Пруті сягне піку - більше шести метрів. А потім - спадатиме.

Заливає і Закарпаття. Річка Чорна Тиса у Рахівському районі - вийшла з берегів і підтопила 50 населених пунктів. Затопило 70 дворів, знесло 16 мостів, кілометри доріг. У селищі Ясіня вода зруйнувала частину автомобільної дороги Мукачево-Рогатин.

Частково підтоплені дороги в чотирьох населених пунктах.

Віктор Буришин, начальник управління оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації:

Все, луг уже все не проїзний фіксується вже підмиви деяких доріг комунального значення. Не сильно критичних, але все ж таки. Є питання по закриттю центрального мосту у Рахові.

Підтопленими залишаються 40 гектарів пасовищ на Хустщині. А в Міжгірському районі села - без електрики: вода змила опори. Рятувальники працювали всю ніч.

Наталія Батир, речниця УДСН в Закарпатській області:

Щохвилини до рятувальник продовжують надходити повідомлення про те, що у тій чи іншій місцевості підтоплено дворогосподарства, у житлових будинках води нема. Евакуації громадяни не потребують.

Не оминула негода і Львівську область. Щоправда, там стихія була не такою нещадною. Та все ж затопило більше сотні будинків. Води у домівках подекуди - до пів метра заввишки. Із берегів вийшли річки Свіча та Дністер.

Через підтоплення три населені пункти відрізані від цивілізації. Вибратися людям із підтоплених сіл спецтехнікою допомагають рятувальники. З найбільш підтоплених місцин - евакуюють жителів.

Говорити про спад паводкової хвилі ще рано. У західних областях синоптики знову прогнозують дощі.