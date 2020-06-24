Наталія Королевська на зустрічі із мешканцями Слов'янська закликала оприлюднити план виходу з карантину [ Редактировать ]
Оприлюднити план виходу з карантину та зрівняти в правах жителів Донбасу з іншими регіонам. Таких рішень очікують на сході України.
Активісти Слов'янська та прилеглих населених пунктів - потребують статусу мирних жителів насамперед для своїх дітей. Батьки сподіваються, що юридичний статус забезпечить родинам хоча б якісь соціальні гарантії.
Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":
У нас шестой год уже отсутствует поддержка детства и материнства. 1 июня все говорят как любят детей, а потом забывают. Особенно это актуально для Донбасса. Мы, как государство предоставляем статус детей пострадавших от боевых действий. Но за этим статусом не стоит не ничего. Никакой, поддержки и компенсаций. По этому команда "Оппозиционной платформы - За жизнь" зарегистрировала законопроект. Мы его написали вместе с жителями Донецкой и Луганской области.
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