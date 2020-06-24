Оприлюднити план виходу з карантину та зрівняти в правах жителів Донбасу з іншими регіонам. Таких рішень очікують на сході України.

Активісти Слов'янська та прилеглих населених пунктів - потребують статусу мирних жителів насамперед для своїх дітей. Батьки сподіваються, що юридичний статус забезпечить родинам хоча б якісь соціальні гарантії.

Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":