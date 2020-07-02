Законопроект про внесення змін у Кодекс про адміністративні правопорушення вже направили до Верховної Ради

Цифри знову поповзли вгору. На ранок в Україні діагностували 889 нових заражень коронавірусом. Від ускладнень померли 12 людей. 505 одужали. Найбільше інфікувань за добу на Львівщині, Рівненщині та Києві.

Нагадаю, за час епідемії - вірус підтвердили у майже 46 тисяч українців, із них вилікувалися понад 20 тисяч, а тисяча 185 випадків - летальні. В МОЗі виступили з ініціативою штрафувати порушників маскового режиму.

Зокрема, для фізичних осіб передбачене стягнення від ста сімдесяти до двохсот п'ятдесяти п'яти гривень. Законопроект про внесення змін у Кодекс про адміністративні правопорушення вже направили до Верховної Ради.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: