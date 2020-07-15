Против "Северного потока-2" введут новые санкции [ Редактировать ]
Государственный департамент США включит газопровод "Северный поток-2" в перечень проектов, которые попадают под санкции в рамках закона CAATSA. Об этом на брифинге заявил государственный секретарь США Майк Помпео.
Под санкции попадет и другой газопровод - "Турецкий поток".
По его словам, Госдеп обновляет руководство по CAATSA и распространяет действие этих санкций на "Северный поток-2 и вторую ветку "Турецкого потока".
Эти действия подвергают риску применения санкций инвестиции или другие виды деятельности, связанные с этими российскими энергетическими экспортными трубопроводами.
Он также заявил, что "Северный поток-2" не является коммерческим проектом. Кроме того, в контексте борьбы с зависимостью Европы и агрессией со стороны России Помпео осудил убийство украинского военного медика на Донбассе.
Ранее Меркель сделала важное заявление по "Северному потоку-2".
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