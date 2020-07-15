Государственный департамент США включит газопровод "Северный поток-2" в перечень проектов, которые попадают под санкции в рамках закона CAATSA. Об этом на брифинге заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

Под санкции попадет и другой газопровод - "Турецкий поток".

По его словам, Госдеп обновляет руководство по CAATSA и распространяет действие этих санкций на "Северный поток-2 и вторую ветку "Турецкого потока".

Эти действия подвергают риску применения санкций инвестиции или другие виды деятельности, связанные с этими российскими энергетическими экспортными трубопроводами.

Он также заявил, что "Северный поток-2" не является коммерческим проектом. Кроме того, в контексте борьбы с зависимостью Европы и агрессией со стороны России Помпео осудил убийство украинского военного медика на Донбассе.

Ранее Меркель сделала важное заявление по "Северному потоку-2".