Президент Владимир Зеленский представил нового главу Нацбанка Кирилла Шевченко и заявил об ожиданиях от его правления. Об этом он сказал во время официального представления нового главы НБУ в понедельник, 20 июля.

Сегодня я рад официально представить нового главу Национального банка Кирилла Шевченко. Я как президент полностью поддерживаю утверждение, что глава НБУ должен быть независимым. Кроме независимости, у главы НБУ должно быть еще как минимум 3 важных качества: профессионализм, мужество и ответственность. Убежден, что господин Шевченко - именно такой человек.

По словам Зеленского, при поиске главы НБУ он общался с правлением центробанка, экспертами, руководителями государственных и комерционных банков.

Фамилия Шевченко звучала чаще всех. Он имеет более 20 лет опыта работы, прошел все ступени в банковском деле. Кроме этого, стал главой Укргазбанка после фактически первого прозрачного конкурса.

По его словам, все это и успешный кейс Укргазбанка под его руководством доказывают то, что Шевченко является тем профессионалом, который необходим и НБУ, и экономике, и всей Украине.

Президент поставил Шевченко задачу удержать курс валюты, добиться экономического роста, минимизировать влияния коронакризиса, продолжить эффективное сотрудничество с МВФ и Всемирным банком, а также организовать доступные кредиты для бизнеса и населения.

Шевченко заверил президента, что члены правления НБУ останутся технократами, которые сохранят тесное сотрудничество с западными структурами.

Я верю, что за 5 лет Украина реально может стать региональным финансовым хабом, куда будут стремиться вкладывать долгосрочные средства инвесторы со всего мира.

Напомним, 16 июля Верховная Рада на заседании назначила главу Национального банка Украины. Им стал Кирилл Шевченко.