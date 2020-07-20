В понедельник, 20 июля, с визитом в Украину прибыла президент Швейцарии Симонетта Соммаруга. Об этом сообщает посольство страны в Украине.

В диппредставительстве уточнили, что это первый в истории официальный визит президента Швейцарии в Украину, а также первый зарубежный визит Соммаруги после начала пандемии коронавируса.

Визит продлится четыре дня. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским Соммаруга посетит Донбасс.

Ранее мы писали, когда Зеленский начнет осуществлять международные визиты.