У Дніпрі транспортна революція. Майже на сто відсотків замінено тролейбусний автопарк. Як вдалося оновити громадський транспорт та що для міста виготовив "Південмаш", який будує ракети. Дивіться далі.

Завод "Південмаш". 76 років тут будували космічні ракети та різні деталі до них. Нині замовлень майже немає. Тож працівники вирішили змінити профіль. І почали виготовляти тролейбуси.

Василь Нестеренко заступник начальника цеху Державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова":

Здесь будут устанавливаются передние и задние мосты, колеса, будут устанавливатся тяговые двигатели. Компресора, ну вся начинка что необходиом собрать.

Торік конструкторське бюро "Південмашу" отримало замовлення від Дніпровської міськради на понад 30 тролейбусів. Зараз із цеху готові виїхати останні машини.

Нажимайте поехали. Главное чтобы не попадали журналисты.

Кондиціонери, комфортні сидіння, підтримка для колясок, інформаційне табло та пандус. Нові тролейбуси відповідають сучасним вимогам.

Здесь же по заказу нашего города родного двухстороннее табло в салоне. Двухсторонее чтобы любой пасажир, в любой точке салона мог читать информацию, следующая остановка, рекалама.

Приблизна вартість одного тролейбуса - 7 мільйонів гривень.

Борис Філатов, міський голова Дніпра:

Сейчас очень много говорят, о поддержке отечественного производителя, но к сожалению очень многие обращают свій взор на импортную продукцию, а для нас очень важно чтобы в том числе рабочие места создавались именно в Днепре. Мы приобрели 33 тролейбуса, сегодня забираем три крайних. После этого у нас еще с ЮМЗ достаточно обширные планы по дальнейшему сотрудничеству.

На "Південмаші" повідомляють, - через брак державних замовлень завод переживає не найкращі часи. Дати роботу працівникам та виплачувати зарплату допомагають такі замовлення, які тут отримали від дніпровської міськради.

Сергій Войт, генеральний директор Державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова":

Нам это очень важно, потому что на сегодняшний день мэрия нам заказала коммунальную технику еще одну. В которой мы будем участвовать в тендере. И мэрия заказала, выручила, А это и рабочие места и деньги, это зарплатиа людей, увольнений нету.

Дніпро майже повністю оновив рухомий склад тролейбусного автопарку. Закупили нові і відремонтували старі.

Ігор Маковцев, директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради:

Заменен потолок на пластиковый, раньше ДВП использовалось, сейчас мы пластик используем. Полностью заменены штанги на новые, поручни для удержания себя. Освещение светодеодное, экономное.

Комунальний транспорт вже досяг європейського рівня. На черзі - маршрутні таксі.

Ігор Маковцев, директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради:

Мы планируем в течении 2,5 лет кардинально обновить подвижный состав автобусний в городе. В данный момент уже порядка 300 миллионов гривен частных инвестиций зашли в город, путем обновления подвижного состава.

За програмою, яка має умовну назву "Смерть маршруток" вже оновлено третину рухомого складу. Замість маленьких спринтерів, тепер пасажирів перевозять майже 200 ось таких великих автобусів. Ще 16 комфортних маршруток мають вийти на міські маршрути вже цього тижня.