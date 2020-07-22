Вывез из зоны АТО: подельник террориста рассказал о "складе" оружия [ Редактировать ]
Названо имя задержанного харьковского подельника луцкого террориста Максима Кривоша. Его фамилия Михайленко, мужчина 1976 года рождения. Об этом сообщает "Страна".
Как пояснил Михайленко, все изъятое у него оружие и боеприпасы он привез из зоны АТО в 2014-2015 годах и хранил якобы в целях самообороны.
Кроме того Михайленко пояснил, что 21.07.20 в 14.20 он получил пакет с "Новой почты", в котором находились монеты.
По словам источника в ходе обыска у Михайленко было обнаружено и изъято:
- 4 корпуса гранат "РГД-5";
- 2 корпуса для ручных гранат "Ф-1";
- 6 запалов типа "УЗРГМ";
- 3 учебно-имитационных запала;
- 2 пистолета "ТТ";
- 1 пистолет "DREYSE";
- гладкоствольное ружье "Cobalt";
- 122 патроны 12-го калибра;
- 67 патронов калибра 7,62 мм;
- 33 патрона калибра 7,65 мм.
Ранее мы писали о том, что подельник согласился помочь следствию.
по теме
Сообщник луцкого террориста поможет следствию
Житель Харькова согласился сотрудничать со следствием
Спасение заложников в Луцке: хронология событий
Во вторник, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками
В Луцке задержали захватчика автобуса - СМИ (видео)
Во вторник, 21 июля, в Луцке задержали террориста, который целый день держал заложников в автобусе
Захват заложников в Луцке: момент выстрела попал на видео
Во вторник вечером, 21 июля, в сети появилось видео стрельбы из захваченного в Луцке автобуса в высоком качестве
Захват автобуса в Луцке: Зеленский выполнил условие террориста
Во вторник, 21 июля, президент Украины пошел на условия, выдвинутые террористом, который взял в заложники автобус в Луцке