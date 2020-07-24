Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что представителям России в ТКГ в Минске нужно научиться договариваться. Но еще более плачевная ситуация с договороспособностью - у представителей оккупационных администраций Донбасса. Об этом сообщает журнал "Фокус".

По его словам, российским представителям, чтобы "выйти из этой истории с сохранением лица", нужно научиться договариваться.

Люди, которые в этом процессе шесть лет, не способны на это.

Он также отметил, что помимо официальных представителей делегации России, на переговорах присутствуют также представители оккупационных администраций Донбасса.

Они вообще не способны сказать "да", "давайте попробуем", они всегда найдут возможность сказать "нет", обвинив в этом Украину. Даже если появится сверху политическая воля, они будут буксовать.

Резников считает, что для дальнейшего продвижения в вопросах мира на Донбассе представителей в российской делегации нужно поменять.

"Самая простая вещь, которая может что-то изменить - ротация. Украина подняла уровень представительства, показала, что готова брать на себя ответственность", - напомнил Резников.

Ранее сообщалось, что ТКГ договорились о полном прекращении огня на Донбассе.