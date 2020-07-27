Четверо комунальників три чоловіки та жінка - загинули в колодязі Харківводоканалу. Ремонтували очисні споруди.

Як розповіли в поліції, один з працівників мав відкрити кран із водою, але раптом знепритомнів. Йому на допомогу прийшли ще двоє колег. Коли вони не повернулися, врятувати усіх спробував четвертий.

Але теж загинув. Рятувальники витягли з триметрового колодязя чотири тіла. Всі були без протигазів та засобів захисту. Ймовірно, вони отруїлися аміачним газом з очисних споруд.

Олексій Маник, начальник слідчого відділу Основ'янського відділу поліції м. Харкова: