У Харкові колодязь став братською могилою для комунальників [ Редактировать ]
Четверо комунальників три чоловіки та жінка - загинули в колодязі Харківводоканалу. Ремонтували очисні споруди.
Як розповіли в поліції, один з працівників мав відкрити кран із водою, але раптом знепритомнів. Йому на допомогу прийшли ще двоє колег. Коли вони не повернулися, врятувати усіх спробував четвертий.
Але теж загинув. Рятувальники витягли з триметрового колодязя чотири тіла. Всі були без протигазів та засобів захисту. Ймовірно, вони отруїлися аміачним газом з очисних споруд.
Олексій Маник, начальник слідчого відділу Основ'янського відділу поліції м. Харкова:
Скоріш за все, як про це кажуть співробітники ДСНС, був виток газу, це водород чи аміак. Чоловік втратив свідомість, та загинув на місці. Після чого інші співробітники допомагали витащити чоловіка з колодязя на землю, також були під впливом газу, втратили свідомість та померли на місці.
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