Во вторник, 28 июля, в Польше министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы заявили о создании "Люблинского треугольника". Они основывают трехстороннюю платформу для политического, экономического и социального сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Кроме того, стороны организуют консультации на уровне руководств МИД своих стран и образуют в министерствах иностранных дел должности представителей по вопросам сотрудничества в рамках "Люблинского треугольника".

Они будут проводить регулярные встречи, в частности на полях многосторонних мероприятий.

Ранее мы писали о том, что министры провели переговоры. Они призывают Россию вывести свои войска из частей Донецкой и Луганской областей Украины.