Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник" [ Редактировать ]
Во вторник, 28 июля, в Польше министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы заявили о создании "Люблинского треугольника". Они основывают трехстороннюю платформу для политического, экономического и социального сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Кроме того, стороны организуют консультации на уровне руководств МИД своих стран и образуют в министерствах иностранных дел должности представителей по вопросам сотрудничества в рамках "Люблинского треугольника".
Они будут проводить регулярные встречи, в частности на полях многосторонних мероприятий.
Ранее мы писали о том, что министры провели переговоры. Они призывают Россию вывести свои войска из частей Донецкой и Луганской областей Украины.
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