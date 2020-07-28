Во вторник, 28 июля, глава МИД Польши Яцек Чапутович во время совместной пресс-конференции заявил, что в рамках нового формата украинско-польско-литовского сотрудничества МИД трех стран будут проводить регулярные трехсторонние консультации на уровне министров и директоров департаментов.

Мы договорились о регулярных встречах в формате министров иностранных дел, договорились создать должности офицеров связи в наших министерствах. Встречи также будут проводиться на уровне директоров департаментов и, возможно, это сотрудничество будет расширяться также на другие институты.

Он также подчеркнул, что благодаря внедрению соответствующих механизмов три страны будут в состоянии реализовывать цели относительно развития Восточного партнерства, эффективной борьбы с пандемией коронавируса, поддержки европейских и евроатлантических устремлений Украины, а также сотрудничества в рамках инициативы Трех морей.

Мы планируем также активно действовать в экономической сфере, уже сейчас происходит активное межпарламентское сотрудничество, существует "ЛитПолУкрбриг", который мы сегодня посетим. Это соединение является удачным форматом сотрудничества на восточном фланге НАТО.

Польский министр отметил, что Люблинский треугольник не будет формализованным институтом, а неформальной платформой до регулярных встреч и обмена информацией.

Ранее мы писали о том, что министры провели переговоры. Они призывают Россию вывести свои войска из частей Донецкой и Луганской областей Украины.