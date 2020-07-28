Во вторник, 28 июля, состоится внеочередное заседание группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. В ходе переговоров стороны обсудят обстрелы на востоке страны после объявления перемирия.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время онлайн дискуссии Minsk Peace Process: Gradual Success or Political Deadlock.

"Сегодня должна заседать вне очереди группа по вопросам безопасности ТКГ, которая, в том числе, сегодня должна обсудить вопрос тех трех случаев, о которых сообщил командующий Объединенных сил Кравченко", - сказал вице-премьер.

Напомним, Кучма покинул украинскую делегацию в ТКГ.