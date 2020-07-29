Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов рассказал, как будет работать карантин с 1 августа. Он напомнил о разделе страны на четыре эпидемиологические зоны: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". Об этом он сказал в ходе брифинга.

Мы изменили правила карантина, начиная с 1 августа. Мы сделали деление на четыре зоны... В каждой из этих зон будут разные ограничения. Наиболее мягкие ограничения будут касаться "зеленой" зоны.

Он отметил, что в "зеленой" зоне обязательным является выполнение всех правил карантина, установленных в стране - масочный режим, социальная дистанция, использование антисептика.

О массовых мероприятиях - не более одного человека на 5 квадратных метров. Также ограничения по посещению кинотеатров или театров, то есть залы должны заполниться не более, чем на 50%. Что касается передвижения общественным транспортом, оно может происходить в количестве мест, определенных в технических характеристиках того или иного транспортного средства.

Ранее мы писали о том, что карантин в Украине официально продлен до 31 августа.