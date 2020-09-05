Острів спокою у морі пандемії: чому Кіровоградська область найздоровіша в Україні? [ Редактировать ]
Івано-Франківськ і Тернопіль оскаржують потрапляння в "червону зону" карантину. Голови міст направили позови в Окружний адмінсуд Києва, бо, попри статистику, вважають обмеження уряду незаконними.
Тим часом найздоровіша область України - Кіровоградська. Тут фіксують найменшу кількість нових випадків інфікування коронавірусом.
Тож як живе цей регіон? І чи є карантин у "зеленому" Кропивницькому?
Без маски у Кропивницькому - нікуди. Ні до магазину не зайдеш, ні в маршрутку не сядеш.
Олександр Григорович, житель Кропивницького:
У громадських місцях маска обов'язково. Спалахи ж є захворювання, значить треба дотримуватися, а що тут такого страшного?
Та через це, щодня в години пік на зупинках міста величезні черги. У громадський транспорт пускають стільки пасажирів, скільки є посадкових місць.
Лишних нету? - Лишний мужчина один!
Студентка музичного коледжу Валентина, щоб встигнути на заняття, з дому виходить за три години раніше.
Валентина Ткаченко, студентка:
Мені треба зараз відстояти чергу, встигнуть сісти на автобус, доїхати до центру, і з центру або пішки, або на чомусь ще доїхати до музучилища.
Від транспортного колапсу найбільше потерпають жителі віддалених районів. На дорогу доводиться витрачати більше двох годин в один бік. І для невеликого Кропивницького - це дуже багато.
Аліна Дзинзилюк, жителька Кропивницького:
У мене син, ми поступили в медколедж, як він добирається - це просто жесть. Тут він виходить в 6 утра, він з дому виходить сюди доходить за 15 хвилин. Каже: мама, я шість автобусів пропустив, у сьомий я сів.
У мерії з проблемою борються. Пустили додаткові рейси в години пік. І дозволили навчальним закладам у різний час починати заняття. Та це - поки не допомагає.
Віктор Житник, начальник управління транспорту Кропивницької міської ради:
Багато хто запитує, а чому в інших міста перевозять і стоячих, і все таке інше, ну ми намагаємось все виконувати.
Завдяки таким суворим карантинним обмеженням на Кіровоградщині фіксують не більше 15 випадків зараження коронавірусом щодоби. А область залишається у "зеленій" зоні.
Надія Оперчук, головний санітарний лікар Кіровоградської області:
Дотримання таких простих речей, як перебування у масках в громадських будівлях і дотримання протиепідемічних вимог до перевезення населення, використання антисептиків, дезінфіктантів. Це буде запорука, не буде значного поширення коронавірусної інфекції.
Тож попри всі незручності, дотримання простих карантинних заходів усе ж таки дає результат.
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