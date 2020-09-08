Пандемия COVID-19: Зеленский рассказал о проблемах больниц [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что больницы будут готовы к увеличению количества госпитализируемых в случае роста инфицированных коронавирусом. Он отметил, что последствия легкомысленного отношения людей к COVID-19 "будет исправлять вся страна".
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Есть большие проблемы с количеством коек, имею в виду быстрое заполнение коек ... Но все же верю, что это не будет в таком объеме, как было, например, в большинстве стран Европы", - отметил Зеленский.
Он также добавил, что больницы готовы к увеличению госпитализации больных коронавирусом.
"Несмотря на это, мы готовим много больниц из-за увеличения количества больных - тех, которых уже доставляют в больницу. Увеличиваются, переоборудуются больницы. С техническими средствами, кислородом, ИВЛ - там вопросов нет. Не хочу говорить, что на всех достаточно, но по крайней мере мы готовы", - отметил Зеленский.
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