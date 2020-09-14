Від сьогодні починає діяти новий розподіл регіонів України за карантинними зонами. Київ потрапив до "помаранчевої", тож у столиці обмеження посилюють. За інформацією місцевої влади, заходи дозволені за участі не більше 220 осіб. Заняття у професійних та вищих навчальних закладах можна проводити лише у групах до 20 осіб.

Знову зачиняються спортивні зали, окрім тих, які можуть забезпечити відвідування не більше однієї особи на 10 квадратних метрів. Дитячі табори нових змін не набиратимуть, а громадський транспорт можна заповнювати лише наполовину.

Планові госпіталізації тимчасово обмежують. Також закривають заклади розміщення, окрім готелів.